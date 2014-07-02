Pamatklases sūkšanas filtrs ar aizsardzību pret atpakaļpadevi, 1"
Pamatklases sūkšanas filtrs ar aizsardzību pret atpakaļpadevi savienojumam ar šļūtenes 1" pagarinājumiem.
Basic suction filter with backflow preventer for 1" hoses. Suitable for connecting to cut lengths of suction hose for garden pumps and high-pressure pumps for domestic use. The backflow preventer prevents the backflow of water and shortens the priming time. Includes hose clamp.
Īpašības un ieguvumi
Pretvārsts
- Pretvārsts neļauj sūknētajam ūdenim plūst atpakaļ, tāpēc saīsina atkārtotas iesūkšanas laiku.
Savienošanai ar masveida iesūkšanas šļūteni.
- Atsevišķam iesūkšanas šļūtenes komplekta uzstādīšanai
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Izmēri
|Piemērots 1" šļūtenēm
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|40 x 142 x 40
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
- Ūdens ņemšana, piemēram, no cisternām, ūdens pamatnēm, akām utt.