Papīra filtra maisi, 5 Gabals(i), NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC
Pieci trīs kārtu augstas veiktspējas neplīstoši papīra filtra maisiņi. BIA-(U, S, G, C) putekļu klase M. Visiem NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me un NT 72/2 Eco Tc modeļiem.
3-ply, tear-resistant paper filter bags - BIA-(U, S, G, C) dust class M - suitable for all NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me and NT 72/2 Eco Tc models. Contents: x5
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Daudzums (Gabals(i))
|5
|Krāsa
|Brūna
|Svars (kg)
|0.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.7
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|340 x 260 x 35