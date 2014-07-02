Papīra filtra maisi KFI 222
Augstas veiktspējas divslāņu papīra filtru maiss. Izturīgie filtru maisiņi nodrošina drošu putekļu uztveršanu. Iepakojumā ir 5 maisiņi.
Īpašības un ieguvumi
Divslāņu
- Izturīgi pret plīsumiem
- Izcila filtra ietilpība
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Daudzums (Gabals(i))
|5
|Krāsa
|Brūna
|Svars (kg)
|0.3
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.3
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|240 x 120 x 7
Pielietošanas veidi
- Sausie netīrumi