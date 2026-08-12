Pet
Īpašības un ieguvumi
Mājdzīvnieku mazgāšanas birste
Koniskās strūklas sprausla
Mikrošķiedras drāniņa
Piederumu soma
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Auduma šķiedru kompozīts
|80 % Poliesters, 20% Poliamīds
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.7
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.8
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|220 x 220 x 100
Pielietošanas veidi
- Mājdzīvnieki, suņi
- Velosipēdi
- Teltis, kempinga piederumi
- Apavi, pārgājienu zābaki
- Sporta ekipējums
- Bērnu ratiņi
- Dārza darbarīki un aprīkojums
- Dārza, terases, balkona mēbeles
- Bērnu rotaļlietas, bērnu bezpedāļu automašīnas, skrejriteņi u. c.
- Puķupodi