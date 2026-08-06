Piederumu kaste ceļotājiem
Izmantojot izbraukumu kastes optimāli pielāgotos piederumus, āra aprīkojumu var bez grūtībām tīrīt jebkurā vietā. Lieliski piemērots risinājums ikvienam, kurš bieži atrodas ceļā.
Lieliski piemērots risinājums ikvienam, kurš bieži atrodas ceļā: izmantojot piedzīvojumu kastes optimāli pielāgotos piederumus, āra aprīkojumu var tīrīt jebkur. Universālā birste, kuru var savienot ar smidzināšanas pistoli, ar mīkstu suku noņem noturīgus netīrumus un nomazgā virsmu. Izmantojot sūkšanas šļūteni, var izmantot arī citus ūdens avotus, piemēram, akas vai ūdens traukus. Visbeidzot (bet ne mazāk svarīgi) piederumus var uzglabāt praktiskajā kastē, kuru var piestiprināt pie spiediena mazgātāja.
Īpašības un ieguvumi
Piederumu kaste
- Var piespraust apakšā, lai viss būtu droši uzglabāts.
Universāla birste
- Noņem noturīgus netīrumus.
Iesūkšanas šļūtene
- Alternatīvu ūdens avotu, piemēram, aku vai kannu, izmantošanai.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.6
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.8
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|229 x 221 x 108
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Uzglabāšanas kaste
- Universāla birste
- Ūdens iesūkšanas šļūtene
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Pielietošanas veidi
- Apavi, pārgājienu zābaki
- Bērnu ratiņi
- Teltis, kempinga piederumi
- Velosipēdi