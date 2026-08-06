Piederumu kaste lolojumdzīvnieku saimniekiem
Izmantojot lolojumdzīvnieku kastes optimāli pielāgotos piederumus, mājdzīvnieku/suņu ķepas var iztīrīt bez piepūles.
Piederumu kastē ir koniska strūklas sprausla, kas ir ideāli piemērota mājdzīvnieku, piemēram, suņu, vai pat tikai ķepu tīrīšanai. Kažokādas tīrīšanas birste, ar kuras palīdzību spītīgus netīrumus var viegli izslaucīt no dzīvnieku kažokādām. Augstas kvalitātes mikrošķiedras audums suņu un citu mājdzīvnieku žāvēšanai pēc tīrīšanas un mazgāšanas. Visi piederumi ietilpst komplektācijā iekļautajā kastē, kuru var piestiprināt pie spiediena tīrītāja.
Īpašības un ieguvumi
Piederumu kaste
- Var piespraust apakšā, lai viss būtu droši uzglabāts.
Koniskā strūkla
- Izveido patīkami maigu dušas plūsmu.
Mājdzīvnieku tīrīšanas birste
- Iztīra noturīgus netīrumus no dzīvnieka kažoka.
Īpaša mikrošķiedras drāna
- Mājdzīvnieku kažoka nosusināšanai pēc mazgāšanas.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Auduma šķiedru kompozīts
|80 % Poliesters, 20% Poliamīds
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.7
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.9
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|229 x 221 x 108
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Uzglabāšanas kaste
- Mājdzīvnieku tīrīšanas birste
- Dvielis mājdzīvniekiem
- Koniskās strūklas sprausla
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Pielietošanas veidi
- Mājdzīvnieki, suņi