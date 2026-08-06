Piederumu kaste velosipēdistiem

Velosipēdu piederumu kaste ar optimāli pielāgotiem piederumiem velosipēdu un velosipēdu aprīkojuma tīrīšanai.

Izmantojot velosipēdu piederumu kastē optimāli pielāgotus piederumus, velosipēdus un velosipēdu aprīkojumu varat tīrīt maigi un rūpīgi. Universālo suku ar mīkstiem sariem var piestiprināt pie pistoles un notīrīt noturīgus netīrumus. Izmantojot mazgāšanas līdzekli, jūs varat noņemt netīrumus, kas parasti sastopami velosipēdos, vienlaikus aizsargājot delikātas sastāvdaļas. Izmantojot augstas kvalitātes flīsa mikrošķiedras audumu, notīrītos priekšmetus pēc tam var izžāvēt, pirms tie tiek uzglabāti. Komplektā esošo kasti izmanto piederumu glabāšanai, un to var piestiprināt pie spiediena mazgātāja pamatnes.

Īpašības un ieguvumi
Piederumu kaste
  • Var piespraust apakšā, lai viss būtu droši uzglabāts.
Universāla birste
  • Notīra pat spītīgus netīrumus.
Tīrīšanas līdzeklis velosipēdiem
  • Optimālai velosipēdu un velosipēdu aprīkojuma tīrīšanai.
Augstas kvalitātes flīsa mikrošķiedras audums
  • Notīrītu priekšmetu žāvēšanai pirms to uzglabāšanas.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Auduma šķiedru kompozīts 80 % Poliesters, 20% Poliamīds
Krāsa melna
Svars (kg) 1.2
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 1.3
Izmēri (G x P x A) (mm) 229 x 221 x 108

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Uzglabāšanas kaste
  • Universāla birste
  • Mikrošķiedras drāniņa
  • Velo/Moto tīrītājs
Videos
Pielietošanas veidi
  • Velosipēdi
  • Apavi, pārgājienu zābaki
  • Bērnu ratiņi
Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

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Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide aktuālajam preču klāstam.

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08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

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P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

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07.08. 9–14
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

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Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

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