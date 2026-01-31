Piederumu komplekts automašīnām
Ar piederumu komplektu automašīnām ierīču modeļiem VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily un VC 7 Cordless yourMax varat vienā mirklī iztīrīt automašīnas salonu.
Optimāla transportlīdzekļa salona tīrīšana ar speciāliem automašīnu piederumiem, kas paredzēti ierīcēm VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily un VC 7 Cordless yourMax. Platais uzgalis mīkstajām mēbelēm ļauj ātri un efektīvi notīrīt polsterējumu un sēdekļus automašīnā. Lokanā pagarinājuma šļūtene ir ideāli piemērota tādu vietu, kurām ir grūti piekļūt, piemēram, spraugu, tīrīšanai, bet garais un lokanais uzgalis spraugām aizsniedz arī šauras vietas.
Īpašības un ieguvumi
Plats uzgalis mīkstajām mēbelēm
- Ātri un efektīvi notīra arī lielākas platības.
Lokans uzgalis spraugām
- Lokanais uzgalis spraugām ļauj iztīrīt arī šauras zonas.
Lokans šļūtenes pagarinājums
- Ar šļūtenes pagarinājumu var aizsniegt pat grūti aizsniedzamas vietas.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|melna
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.7
Pielietošanas veidi
- Automašīnas salons
- Grūti sasniedzamas vietas (stūri, plaisas, atstarpes utt.)
- Automašīnas sēdekļi