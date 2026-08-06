Piederumu komplekts RCV5
RCV 5 robotizētā putekļsūcēja piederumu komplektā ietilpst 1 galvenā birste, 1 lupatiņas, 2 sānu birstes un 2 filtri.
Ideāliem tīrīšanas rezultātiem kā pirmajā dienā: piederumu komplekts ļauj robotizētajam putekļsūcējam RCV 5 tīrīt kā jaunam. Komplektā ir rezerves daļas, kuras ir viegli nomainīt. Tas pagarina RCV 5 kalpošanas laiku un nodrošina optimālu tīrīšanas veiktspēju kā pirmajā dienā. Komplektā ietilpst 1 galvenā birste, 1 tīrīšanas lupatiņa, 2 sānu birstes un 2 filtri.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Daudzums (-daļa)
|6
|Krāsa
|Balta
|Svars (kg)
|0.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.4
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|190 x 125 x 82