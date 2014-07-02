Pievienojams akumulators, paredzēts iekārtai HDS M/S
Akumulatoru var piestiprināt uz HDS iekārtas, lai izlīdzinātu kraso spiediena maiņu, kas rodas iekārtas gaisvadu sistēmā.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|1
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