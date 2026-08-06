Pipe coupling
Savienojuma daļa ļauj savienot (ar vakuuma drošu savienojumu) 1 1/4" cauruļvadu ar sūkņa iesūkšanas pusi. Ietver PerfectConnect blīvēšanas principu drošai blīvēšanai.
Iesūkšanas cauruļvadus ar PE caurules diametru 1 1/4" var piestiprināt (vakuuma drošu savienojumu) sūkņa iesūkšanas pusē, izmantojot savienojuma daļu. Tas nozīmē, ka, piemēram, ūdeni var novadīt no alternatīviem ūdens avotiem, piemēram, cisternas vai akas, un izmantot veļas mazgājamai mašīnai, tualetes skalošanai vai dārza laistīšanai. Pateicoties G1 iekšējai vītnei, var izmantot tirdzniecībā pieejamās iesūkšanas šļūtenes ar G1 savienojuma vītni. Viegli uzstādāms radiāls BP piederumu PerfectConnect blīvēšanas princips piedāvā ļoti uzticamu blīvējumu, lai nodrošinātu darbību bez traucējumiem.
Īpašības un ieguvumi
Savienojuma daļa tieši iesūkšanas cauruļvadiem (1 1/4 ")
- Sūkņa savienojums ar instrumentiem bez cauruļvadiem (1 1/4 ").
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Vītnes izmērs
|G1
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|63 x 80 x 63
Aprīkojums
- Piederumi Kärcher PerfectConnect produktu klāstā
Pielietošanas veidi
- Ūdens ņemšana, piemēram, no cisternām, ūdens pamatnēm, akām utt.