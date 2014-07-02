Plakana šļūtene ar spaili
Pārvietojama plakana šļūtene ar spaili vispārējiem mērķiem. Ideāla plūdu zonās.
Flexible textile-reinforced PVC flat hose with galvanised hose clamp (25–40 mm). Kärcher flat hose set suitable for submersible pumps and ideal for draining excess water, e.g. flooded areas. 10m hose folds flat for space-saving storage. Maximum operating pressure 4–5 bar.
Īpašības un ieguvumi
Plakana šļūtene
- Īpaši vietas taupīšana, jo to var velmēt plakani. 40% svara un 90% ietaupījums, salīdzinot ar standarta padeves šļūteni.
Elastīga plakana šļūtene izgatavota no PVC un tekstilmateriāla oderes ar cinkotu 25 - 40 mm šļūtenes skavu.
- Īpaši ieteicams ūdens noņemšanai plūdu gadījumā.
Šļūtenes skava ar cinku
- Izmantotā materiāla dēļ šļūtenes skava nerūsē, garantējot ilgāku lietošanas laiku
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Diametrs
|1″
|Šļūtenes garums (m)
|10
|Krāsa
|dzeltena
|Svars (kg)
|2.2
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|2.3
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|260 x 260 x 46
Pielietošanas veidi
- Ūdens ņemšana, piemēram, no cisternām, ūdens pamatnēm, akām utt.