Plakans, ielocīts filtrs

Plakans kroku filtrs daudzfunkcionāliem Kärcher mājas un dārza putekļsūcējiem no MV 4 līdz MV 6 un WD 4 līdz WD 6. Iegulšana ierīces paredzētajā filtru kastē ļauj filtru nomainīt, nesaskaroties ar netīrumiem.

Filtra kastes plakano kroku filtru var nomainīt īpaši ērti un ātri - un bez jebkāda kontakta ar netīrumiem: vienkārši izlieciet filtra kārbu, nomainiet filtru, aizveriet filtru - un viss! Citas praktiskās funkcijas: plakanais kroku filtrs ļauj veikt mitru un sausu sūkšanu bez pastāvīgiem pārtraukumiem, lai nomainītu filtru.

Īpašības un ieguvumi
Patentēta filtra izņemšanas tehnoloģija
Specifikācijas

Tehniskie dati

Daudzums (Gabals(i)) 1
Krāsa Brūna
Svars (kg) 0.1
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 0.1
Izmēri (G x P x A) (mm) 163 x 104 x 50
Pielietošanas veidi
  • Smalki netīrumi
  • Raupji netīrumi
  • Šķidrumi
