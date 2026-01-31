Plakans, ielocīts filtrs
Plakans kroku filtrs daudzfunkcionāliem Kärcher mājas un dārza putekļsūcējiem no MV 4 līdz MV 6 un WD 4 līdz WD 6. Iegulšana ierīces paredzētajā filtru kastē ļauj filtru nomainīt, nesaskaroties ar netīrumiem.
Filtra kastes plakano kroku filtru var nomainīt īpaši ērti un ātri - un bez jebkāda kontakta ar netīrumiem: vienkārši izlieciet filtra kārbu, nomainiet filtru, aizveriet filtru - un viss! Citas praktiskās funkcijas: plakanais kroku filtrs ļauj veikt mitru un sausu sūkšanu bez pastāvīgiem pārtraukumiem, lai nomainītu filtru.
Īpašības un ieguvumi
Patentēta filtra izņemšanas tehnoloģija
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Daudzums (Gabals(i))
|1
|Krāsa
|Brūna
|Svars (kg)
|0.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|163 x 104 x 50
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
- Smalki netīrumi
- Raupji netīrumi
- Šķidrumi