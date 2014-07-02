Plakans plisētais filtrs
Plakans plisētais filtrs ir piemērots mitrai un sausai tīrīšanai bez filtra nomaiņas. Kompaktais filtrs ar lielu virsmu neaizņem daudz vietas tvertnē.
Īpašības un ieguvumi
Filtru materiāli
- Ļauj sūkt mitrā un sausā veidā, nemainot filtru
- Augsta putekļu aiztures pakāpe
Elastīga iestatīšana
- Viegli tīrāms
Kompakta konstrukcija
- Liels filtra laukums pēc iespējas mazākā telpā
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Daudzums (Gabals(i))
|1
|Krāsa
|Brūna
|Svars (kg)
|0.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|205 x 75 x 73