Plūdu slēdzis
Plūdu slēdzis automātiski ieslēdz un izslēdz sūkni atkarībā no ūdens līmeņa.
Float switch automatically starts and stops the pump depending on the water level and monitors draining. Suitable for use with garden pumps, submersible pressure pumps and high-pressure pumps for domestic Includes special 10 m cable. Caution: Only suitable for stopping the pump in combination with GP 60/GP 70 Mobile Control.
Īpašības un ieguvumi
10 m strāvas vads
- Ļauj izmantot pat attālos vai dziļos ūdens rezervuāros.
Pludiņslēdzis
- Attālā ūdens rezervuāra gadījumā sūkņa ieslēgšana / izslēgšana tiek kontrolēta caur ūdens līmeni
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|dzeltena
|Svars (kg)
|1.5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|1.6
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|210 x 270 x 55
Pielietošanas veidi
- Ūdens izsūknēšanai no dārza dīķiem
- Ideāli piemērots izmantošanai appludinātās platībās