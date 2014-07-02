point jet nozzle
Ideāls šauru vietu, stūru un malu, kā arī citu grūti aizsniedzamu vietu tīrīšanai. Kopā ar apaļo birsti tam ir daudz dažādu izmantošanas iespēju.
Ideal for cleaning in crevices, corners, edges and other difficult to reach areas. Together with the round brush, ideal for numerous uses in kitchens, bathrooms and WCs. Makes cleaning in crevices easy.
Īpašības un ieguvumi
Pielikums piederumiem
- Pievienojums sukām, strāvas uzgalim un pagarinājumam
Izliekta forma
- Labāka piekļuve vietām, kuras grūti sasniegt
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|180 x 50 x 40
Videos
Pielietošanas veidi
- Grūti sasniedzamas vietas (stūri, plaisas, atstarpes utt.)
- Paklāji
- Žalūzijas/rullīšu žalūzijas
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