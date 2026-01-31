Porolona filtrs
Porolona filtrs tīrīšanas ar putekļsūcēju laikā no izplūdes gaisa izfiltrē smalkas netīrumu daļiņas, un tas ir saderīgs ar VC 4 Cordless myHome un VC 4 Cordless Premium myHome ierīcēm.
Īpašības un ieguvumi
Smalka sieta filtrs
- Izfiltrē smalkus netīrumus no iesūktā gaisa.
Viegli maināms
- Izplūdes gaisa porolona filtra vienkāršāka nomaiņa, noņemot filtra korpusu.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|Pelēks
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|75 x 50 x 50
Pielietošanas veidi
- Sausie netīrumi