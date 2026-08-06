Power Brush
Matrača uzgalis nodrošina dziļu, higiēnisku matrača un visu rievu tīrīšanu jūsu gultasvietā un tās apkārtnē
Kärcher matrača uzgalis ir lieliski piemērots gultu, matraču, spilvenu un grūti sasniedzamu rievu ap gultām higiēniskai un dziļai tīrīšanai. Šajās rievās uz auduma virsmām īpaši viegli uzkrājas putekļi un ērču ekskrementi, kas satur alerģiju izraisošas daļiņas. Taču pat putekļiem un ērču ekskrementiem nebūs nekādu izredžu, ja liksiet lietā praktisko spraugu uzgali, kas īpaši paredzēts guļamvietām un droši notīra visus netīrumus.
Īpašības un ieguvumi
Rūpīgāk un labāk notīra putekļus un netīrumus no matračiem nekā parastie polsterējuma putekļsūcēji
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.4
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.5
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|171 x 153 x 75
Pielietošanas veidi
- Matrači