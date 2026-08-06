Power Control izsmidzinātājs 027
PowerControl smidzinātājs ar 027 izmēra sprauslu ļauj bezgalīgi mainīt spiedienu tieši satveršanas zonā un tādējādi precīzi pielāgot jaudu attiecīgajam uzdevumam.
Ideāla alternatīva jūsu augstspiediena tīrītājam bez servo vadības funkcijas: mūsu PowerControl smidzinātājs 027 ar patentēto jaudas sprauslas kontūru tīrīšanas veiktspējas palielināšanai par 40 procentiem ir bezgalīgi maināms un viegli lietojams spiediena regulēšanai lietotāja tiešā sasniedzamībā. Tādējādi jūs varat precīzi koordinēt tīrīšanas veiktspēju un tīrīšanas uzdevumu lietošanas laikā. Tīrīšanas līdzekli var precīzi uzklāt, izmantojot integrēto zemspiediena režīmu. Lai vēl vairāk optimizētu rezultātu, tas atbalsta arī izsmidzināšanas līmeņa regulēšanu, kas katru reizi nodrošina atbilstošu darba leņķi.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Savienošanas vītne
|EASY!Lock
|Krāsa
|antracīta
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|1.1
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