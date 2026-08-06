Power Control izsmidzinātājs 038
Precīza un vienkārša spiediena regulēšana darbības laikā tieši operatora satvēriena zonā, īpaši mašīnām bez servo vadības funkcijas. Tīrīšanas veiktspēju var vienā mirklī pielāgot attiecīgajam uzdevumam. Zema spiediena režīms tīrīšanas līdzekļa uzklāšanai un strūklas līmeņa regulēšana papildina izstrādājumu.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Savienošanas vītne
|EASY!Lock
|Krāsa
|antracīta
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|1.1
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Atrast Power Control izsmidzinātājs 038 rezerves daļas
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