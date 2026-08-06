Power Control izsmidzinātājs 042
Mūsu PowerControl smidzinātājs ar 042 izmēra sprauslu nodrošina atbilstošu tīrīšanas veiktspēju ikvienam tīrīšanas uzdevumam. Vienkārša un precīza spiediena regulēšana ērti sasniedzamā vietā.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Savienošanas vītne
|EASY!Lock
|Krāsa
|antracīta
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|1.1
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Atrast Power Control izsmidzinātājs 042 rezerves daļas
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