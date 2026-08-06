Power nozzle set
Sprauslu komplektā ir jaudīga sprausla, ieskaitot pagarinājumu. Lieliski piemērota vieglai, videi draudzīgai tīrīšanai grūti sasniedzamās vietās, piemēram, stūros un plaisās.
Komplektā iekļautā sprausla un pagarinātājs ievērojami palielina sprauslas tīrīšanas veiktspēju. Tvaika strūkla ir vēl efektīvāka un nodrošina vieglu, videi draudzīgu tīrīšanu grūti sasniedzamās vietās, piemēram, stūros, malās un plaisās. Piemērota daudzām vajadzībām virtuvē, vannas istabā un tualetē.
Īpašības un ieguvumi
Šaura atvere tvaika izvadam
- Palielinās arī tvaika strūklas tīrīšanas jauda.
- Palielināta tīrīšanas jauda ļauj netīrumus viegli notīrīt no plaisām un stūriem.
Pagarinātājs detaļu sprauslai
- Bez piepūles piekļūstiet grūti sasniedzamām vietām.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|melna
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|107 x 21 x 21
Saderīgās iekārtas
- SC 1
- SC 1 + Floor Kit
- SC 1 EasyFix
- SC 1 EasyFix Premium
- SC 1 EasyFix Premium (balts)
- SC 1 Premium (balts)
- SC 1 Premium + Floor Kit
- SC 2
- SC 2 Deluxe Easy Fix Premium
- SC 2 Deluxe EasyFix
- SC 2 EasyFix
- SC 2 EasyFix Premium
- SC 2 Premium
- SC 3 Deluxe Anniversary Edition
- SC 3 Deluxe EasyFix
- SC 3 Deluxe EasyFix Premium
- SC 3 EF Anniversary Edition
- SC 3 EasyFix
- SC 3 EasyFix Limited Edition
- SC 3 EasyFix Premium (balts)
- SC 3 EasyyFix
- SC 4
- SC 4 + Iron Kit
- SC 4 Deluxe EasyFix
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix
- SC 4 EasyFix Iron
- SC 4 EasyFix Premium (balts)
- SC 4 EasyFix Premium Iron (wh) *EU
- SC 4 EasyFix Premium Iron Kit(balts)
- SC 4 Iron Kit
- SC 4 Premium
- SC 4 Premium + Iron Kit
- SC 5
- SC 5 + Iron Kit
- SC 5 EasyFix Iron (yellow) *EU
- SC 5 EasyFix Iron Plug
- SC 5 EasyFix Iron Plug Select
- SC 5 EasyFix Premium
- SC 5 EasyFix Premium Iron (white) *EU
- SC 5 Iron Kit
- SC 5 Iron Plug
- SC 5 Premium
- SC 5 Premium + Iron Kit
- SC 5 Premium Iron Kit (balts)
- SI 4
- SI 4 EasyFix (balts) Iron Kit
- SI 4 EasyFix Iron (ye) *EU
- SI 4 EasyFix Premium Iron (white) *EU
- SI 4 Premium
Pielietošanas veidi
- Grūti sasniedzamas vietas (stūri, plaisas, atstarpes utt.)
Atrast Power nozzle set rezerves daļas
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