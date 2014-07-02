Praktisks komplekts ar pneimatiskajām riepām
Praktisks komplekts ar pneimatiskajām riepām, paredzēts HDS 1000 BE un HDS 1000 DE augstspiediena tīrītājiem. Uzlabota manevrētspēja.
Practical kit with pneumatic tyres suitable for HDS 1000 BE and HDS 1000 DE high-pressure cleaners for easier manoeuvrability.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|8.9
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