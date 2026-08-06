Prefilter for submersible pumps, small
Aizsargā zemūdens sūkni un tādējādi uzlabo tā darbības uzticamību: izturīgs un viegli uzstādāms zemūdens sūkņu SP 1 līdz SP 5 Flat / Dirt priekšfiltrs.
Izturīgo priekšfiltru pēc izvēles var uzstādīt uz zemūdens sūkņa. Priekšfiltra lietošana ir īpaši ieteicama, ja sūkni lieto stipri piesārņotā ūdenī, piemēram, ēku izrakumos vai applūstošās teritorijās. Filtru var izmantot, lai novērstu lielu netīrumu daļiņu iekļūšanu sūknī. Tas aizsargā sūkņa lāpstiņu un novērš sūkņa bloķēšanos ar zariem vai netīrumu daļiņām un tādējādi uzlabo tā darbības uzticamību. Sūkņa priekšfiltrs ir piemērots zemūdens sūkņiem SP 1 līdz SP 5 Flat/Dirt, un tā tīkla platums ir apm. 5 milimetri.
Īpašības un ieguvumi
Izturīgs priekšfiltrs
- Aizsargā sūkņa lāpstiņu pret aizsprostojumiem, ko rada zari vai netīrumu daļiņas, un palielina darbības uzticamību.
"Click" sistēma
- Viegli un ātri piestiprināms pie iegremdējamā sūkņa.
5 mm tīkla atveru platums
- Plūsma netiek samazināta, bet tiek palielināta darbības uzticamība.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Sieta acs izmērs (mm)
|5
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.3
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|177 x 179 x 53
Pielietošanas veidi
- Nodrošina iegremdējamā sūkņa aizsardzību pret rupjām netīrumu daļiņām.