Premium klases sūkņa savienošanas komplekts
Savienošanas komplekts ūdens šļūteņu savienošanai dārza sūkņiem un mājsaimniecībā izmantojamiem augstspiediena sūkņiem. Vieglam un teicamam šļūtenes un sūkņa savienojumam.
Premium savienošanas komplekts 3/4" ūdens šļūteņu (19 mm) savienošanai ar dārza sūkņiem un augstspiediena sūkņiem mājas lietošanai ar praktisku "click-on" sistēmu. Savienošanas komplekts, kas paredzēts palielinātai ūdens plūsmai un piemērots visiem minētajiem sūkņiem ar 1" savienojošo vītni ( 33,3 mm).
Īpašības un ieguvumi
Liels diametrs
- Paaugstinātai ūdens plūsmai
Komplektā krāna adapteris
- Ātrai sakabes un sūkņa savienošanai
Praktiska "click-on" sistēma
- Atvieglo šļūteņu savienošanu ar sūkni
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|dzeltena
|Svars (kg)
|0.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|84 x 59 x 59
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
- Dārza laistīšanai no ūdens tvertnēm, cisternām akām, piemēram, ar sprinkleriem.
- Tehniskā ūdens padevei tualetei un veļas mašīnai.