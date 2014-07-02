Premium klases sūkšanas filtrs ar aizsardzību pret atpakaļpadevi
Premium klases sūkšanas filtrs ar aizsardzību pret atpakaļpadevi savienojumam ar šļūtenes pagarinājumiem.
Robust, premium backflow preventer (metal/plastic) for 3/4" and 1" hoses. Suitable for connecting to cut lengths of suction hose for garden pumps and high-pressure pumps for domestic use. The backflow preventer prevents the backflow of water and shortens the priming time. Includes hose clamp.
Īpašības un ieguvumi
Metāla / plastmasas modelis
- Izturīgi materiāli ilgam kalpošanas laikam.
Pretvārsts
- Pretvārsts neļauj sūknētajam ūdenim plūst atpakaļ, tāpēc saīsina atkārtotas iesūkšanas laiku.
Savienošanai ar masveida iesūkšanas šļūteni.
- Atsevišķam iesūkšanas šļūtenes komplekta uzstādīšanai
Komplekts
- 3/4" un 1" šļūtenēm
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Izmēri
|Piemērots 3/4" un 1" šļūtenēm
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.3
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.3
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|47 x 140 x 47
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
- Ūdens ņemšana, piemēram, no cisternām, ūdens pamatnēm, akām utt.