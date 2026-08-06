Pressure connection set 1,5m für Rohrlei
Savienojuma šļūtene starp elektroniskajiem palīgsūkņiem vai mājas sūkņiem un cietajām cauruļvadu sistēmām: Mājas savienojuma komplekts cauruļvadiem (G3/4) ieskaitot. PerfectConnect blīvēšanas princips.
1,5 m trokšņu slāpēšanas PrimoFlex® premium šļūtene ar diametru 1/2" tiek izmantota kā savienojuma šļūtene starp elektriskajiem palīgsūkņiem vai mājas sūkņiem un stingriem G3/4 cauruļvadiem. Šļūtenes izmantošana rada mazāk vibrāciju. Savukārt tas noved pie ievērojama skaņas samazinājuma. Komplektā ietilpst 3/4" savienojuma daļa mājsaimniecības ūdens caurulēm un G1 savienojuma daļa, kas jāuzstāda uz sūkņa. BP piederumu radiālais PerfectConnect blīvēšanas princips nozīmē, ka tos var salikt ārkārtīgi viegli un tie piedāvā ļoti uzticamu blīvējumu, lai nodrošinātu sūkņu darbību bez traucējumiem.
Īpašības un ieguvumi
Elastīga šļūtene
- Tā rezultātā rodas mazāk vibrāciju, un trokšņa pārnešana uz cieto cauruļvadu sistēmu ir ievērojami samazināta.
Savienojuma šļūtene cietajiem cauruļvadiem
- Lai izveidotu savienojumu ar sadzīves ūdens apgādes sūkni. Parasti cauruļvadu sistēmas nesasniedz sūkņa uzstādīšanas vietu. Sūkņa pievienošanai cauruļvadam ieteicams izmantot elastīgu šļūteni.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.3
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.4
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|219 x 59 x 246
Aprīkojums
- Piederumi Kärcher PerfectConnect produktu klāstā
Pielietošanas veidi
- Dārza laistīšanai no ūdens tvertnēm, cisternām akām, piemēram, ar sprinkleriem.