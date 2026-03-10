Pretsavērpšanās adapters
Pretsavērpšanās adapters novērš augstspiediena šļūtenes cilpu veidošanos, lai nodrošinātu darbību bez šļūtenes savērpšanās. Visām augstspiediena šļūtenēm ar Quick Connect adapteri uz pistoles.
Izmantojot Kärcher pretsavērpšanās adapteri, jūs varēsiet novērtēt lielāku kustību brīvību un komfortu, strādājot ar augstspiediena mazgātāju. Novērš augstspiediena šļūtenes kaitinošās cilpas, kas lietošanas laikā var izraisīt paklupšanu un traucēt uzglabāšanu. Vienkārši manuāli pagrieziet adapteri, lai bez piepūles novērstu cilpas. Adapteri vēlāk var vienkārši un ātri integrēt, lai uzlabotu jūsu augstspiediena šļūteni. Tas sader ar visām augstspiediena šļūtenēm ar Quick Connect adapteri uz pistoles. Izmantojot misiņu, tiek garantēta rotācijas funkcija. Piemērots visām K 4–K 7 klases ierīcēm.
Īpašības un ieguvumi
Quick Connect adapteris
- Augstspiediena šļūtenēm ar Quick Connect adapteri uz pistoles.
Pret vērpšanas sistēma
- Augstspiediena šļūtenes savērpšanos var novērst, pagriežot adapteri.
Izgatavots no misiņa
- Uzticama rotācijas funkcija, pateicoties misiņa izmantošanai.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|137 x 26 x 26
Saderīgās iekārtas
