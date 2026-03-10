Izmantojot Kärcher pretsavērpšanās adapteri, jūs varēsiet novērtēt lielāku kustību brīvību un komfortu, strādājot ar augstspiediena mazgātāju. Novērš augstspiediena šļūtenes kaitinošās cilpas, kas lietošanas laikā var izraisīt paklupšanu un traucēt uzglabāšanu. Vienkārši manuāli pagrieziet adapteri, lai bez piepūles novērstu cilpas. Adapteri vēlāk var vienkārši un ātri integrēt, lai uzlabotu jūsu augstspiediena šļūteni. Tas sader ar visām augstspiediena šļūtenēm ar Quick Connect adapteri uz pistoles. Izmantojot misiņu, tiek garantēta rotācijas funkcija. Piemērots visām K 4–K 7 klases ierīcēm.