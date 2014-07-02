Priekšfiltrs sūknim, mazs

Sūkņa priekšfiltrs aizsargā dārza sūkņus un augstspiediena sūkņus no rupjām daļiņām vai smilts.

Pump prefilter for all standard garden pumps and high-pressure pumps for domestic use – ideal for pumps without integrated filter with a delivery capacity up to 3,000 l/h. The prefilter effectively protects pumps against coarse dirt particles or sand and increases the service life. Filter can be removed for cleaning. Fine filter mesh width 250µm (0.25 mm). Pump prefilter is suitable for all aforementioned pumps with 1" connecting thread (33.3 mm).

Īpašības un ieguvumi
Izņemams filtrs
  • Filtru iespējams tīrīt zem tekoša ūdens, un tas nozīmē, ka filtru iespējams izmantot neierobežotu reižu skaitu.
Sūkņa priekšējais filtrs, mazs
  • Sūkņiem ar ūdens plūsmu līdz 4000 l / h
Sākuma filtrs
  • Sūkņa papildu aizsardzībai pret rupjām netīrumu daļiņām un smiltīm
Specifikācijas

Tehniskie dati

Izmēri Līdz pat 4000 l/h : 250 μm (0.25 mm)
Sieta acs izmērs (mm) 0.25
Krāsa melna
Svars (kg) 0.8
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 1
Izmēri (G x P x A) (mm) 122 x 189 x 194
Pielietošanas veidi
  • Nodrošina iegremdējamā sūkņa aizsardzību pret rupjām netīrumu daļiņām.
Atrast Priekšfiltrs sūknim, mazs rezerves daļas

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Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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