Profesionālie putekļu sūcēji
Filtrs T / NT
- Plakans, krokots filtrs HEPA, putekļu klase H
- Plakans krokots filtrs, standarta, BIA C vai līdz M putekļu klasei
- Rupjais filtrs mitruma uzsūkšanai
- Galvenie filtru grozi
- HEPA filtrs
- Īpašie filtru maisiņi, mitrie filtru maisiņi
- Kārtridža filtrs, standarta, BIA C vai līdz M putekļu klasei
- Plastmasas maisi, kas nerada putekļus
- Drošības filtru komplekti / maisi
- Membrānfiltrs / auduma filtrs
- Auduma filtru maisiņi
- Gaisa izplūdes filtrs
Iesūkšanas sprauslas
- Universālās birstes
- Universālie uzgaļi (mitrai / sausai virsmai)
- Uzgaļi automobiļa tīrīšanai
- Uzgaļi cepeškrāsns tīrīšanai
- Elektriskā birste
- Uzgaļi celiņu tīrīšanai
- Šaurie uzgaļi
- Gumijas uzsūkšanas uzgaļi, snīpis 45°
- Uzgaļi mīksto mēbeļu tīrīšanai
- Cauruļvadu tīrīšanas uzgaļi
- Birste, kas piesūcas pie virsmas
- Turbo uzgalis
Iesūkšanas šļūtenes
Savienojuma uzmava
- Y veida adaptera komplekts
- C-DN Savienojuma uzmava (piespraužama), EL (vada elektrību)
- Adapteris elektriskajiem instrumentiem, piespraužams, el.
- Adapteris elektriskajiem instrumentiem, skrūvējams
- Adapteris (caurule → uzgalis)
- Uzmavas sašaurinājumiem / paplašinājumiem
- Uzmavas sašaurinājumiem / paplašinājumiem (komplekts)