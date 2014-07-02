Profesionālie putekļu sūcēji

Kärcher Batteries

Batteries

Apskatīt produktus
Kärcher Battery chargers

Battery chargers

Apskatīt produktus
Kärcher Uzgaļu komplekti

Uzgaļu komplekti

Apskatīt produktus
Kärcher Filter bags

Filter bags

Doties uz pārskatu
Kärcher Filtrs T / NT

Filtrs T / NT

Doties uz pārskatu
Kärcher Cauruļu līkumi

Cauruļu līkumi

Doties uz pārskatu
Kärcher Iesūkšanas sprauslas

Iesūkšanas sprauslas

Doties uz pārskatu
Kärcher Iesūkšanas caurules

Iesūkšanas caurules

Doties uz pārskatu
Kärcher Iesūkšanas šļūtenes

Iesūkšanas šļūtenes

Doties uz pārskatu
Kärcher Savienojuma uzmava

Savienojuma uzmava

Doties uz pārskatu
Kärcher Mērķa grupai piemēroti putekļu sūcēja piederumu komplekti

Mērķa grupai piemēroti putekļu sūcēja piederumu komplekti

Apskatīt produktus
Kärcher Citi T un NT piederumi

Citi T un NT piederumi

Apskatīt produktus
Kärcher Vertikālie birstes tipa putekļu sūcēji

Vertikālie birstes tipa putekļu sūcēji

Apskatīt produktus
Kärcher Papildu piederumi putekļsūcējiem slapjai un sausai uzkopšanai

Papildu piederumi putekļsūcējiem slapjai un sausai uzkopšanai

Apskatīt produktus
Kärcher Further accessories Electric broom

Further accessories Electric broom

Apskatīt produktus
Kärcher UBS nevadoši palīglīdzekļi

UBS nevadoši palīglīdzekļi

Apskatīt produktus
Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

VISA, MASTERCARD, GooglePay, ApplePay vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide aktuālajam preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

07.08. 8–15
08.08. Slēgts

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

07.08. 8–15
08.08. Slēgts

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

07.08. 9–14
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

07.08. 8–15
08.08. Slēgts

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

07.08. 9–13
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

07.08. 9–13
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher centrs Valmiera, Cepļa iela 1
veikals.valmiera@karcher.com, +371 20 922 859

07.08. 9–14
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Valmiera, Cepļa iela 1
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

07.08. 9–14
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

SADARBOJAMIES AR
JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija