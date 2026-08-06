Profesionāls
Augstspiediena tīrītāji
- Seals for trapezoidal thread
- Pistoles
- Smidzinātāju caurules
- Nezāļu kontrole
- Rotējošie uzgaļi (netīrumu likvidēšanai)
- Daudzstrūklu smidzināšanas uzgaļi
- KÄRCHER uzgalis
- eco!Booster
- Tvaika sprausla / sprauslas aizsargs / dubultā sprausla
- Sprauslas savienojums / sadalītājs
- Augstspiediena šļūtenes
- Cauruļvadu tīrīšana
- Grīdas segumu un cieto virsmu tīrītājs
- Putu sistēmas
- Maisītāji un inžektori
- Ātrais savienojums
- Savienojumu detaļas
- Šļūteņu spoles
- Fasādes un saules paneļu tīrīšana
- Slapjās strūklošanas palīgierīce
- Korpusu un tvertņu tīrīšana
- Papildus komplekti
- Ūdens padeve
- Citi augstspiediena piederumi
- Mazgāšanas birstes
- Izbraukšanas punkta aprīkojums
- Augstspiediena cauruļvadu sistēma
- Dūmvads
- Piederumi AP
Profesionālie putekļu sūcēji
- Batteries
- Battery chargers
- Uzgaļu komplekti
- Filter bags
- Filtrs T / NT
- Cauruļu līkumi
- Iesūkšanas sprauslas
- Iesūkšanas caurules
- Iesūkšanas šļūtenes
- Savienojuma uzmava
- Mērķa grupai piemēroti putekļu sūcēja piederumu komplekti
- Citi T un NT piederumi
- Vertikālie birstes tipa putekļu sūcēji
- Papildu piederumi putekļsūcējiem slapjai un sausai uzkopšanai
- Further accessories Electric broom
- UBS nevadoši palīglīdzekļi