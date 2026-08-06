Profesionāls

Kärcher Baterijas platforma

Baterijas platforma

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Kärcher Augstspiediena tīrītāji

Augstspiediena tīrītāji

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Kärcher Stacionārās augstspiediena tīrīšanas sistēmas

Stacionārās augstspiediena tīrīšanas sistēmas

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Kärcher Profesionālie putekļu sūcēji

Profesionālie putekļu sūcēji

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Kärcher Grīdas mazgāšanas iekārtas ar žāvēšanas funkciju

Grīdas mazgāšanas iekārtas ar žāvēšanas funkciju

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Kärcher Tvaika tīrītāji / Tīrītāji ar izsmidzināšanas sistēmu

Tvaika tīrītāji / Tīrītāji ar izsmidzināšanas sistēmu

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Kärcher Logu un virsmu sūcēji

Logu un virsmu sūcēji

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Kärcher Slaucīšanas iekārtas un vakuuma slaucīšanas iekārtas

Slaucīšanas iekārtas un vakuuma slaucīšanas iekārtas

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Kärcher Tīrīšanas aprīkojums pašvaldību vajadzībām

Tīrīšanas aprīkojums pašvaldību vajadzībām

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Kärcher Rūpnieciskie ekstrakcijas risinājumi

Rūpnieciskie ekstrakcijas risinājumi

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Kärcher Tīrīšana ar sauso ledu

Tīrīšana ar sauso ledu

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Kärcher Detaļu mazgāšanas iekārta

Detaļu mazgāšanas iekārta

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Kärcher Stacionārās augstspiediena tīrīšanas iekārtas

Stacionārās augstspiediena tīrīšanas iekārtas

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Kärcher Sevišķi augsta spiediena tīrītāji

Sevišķi augsta spiediena tīrītāji

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Kärcher Dzeramā ūdens automāts

Dzeramā ūdens automāts

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Kärcher Ūdens attīrīšanas iekārtas

Ūdens attīrīšanas iekārtas

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Kärcher Komerctransportlīdzekļu tīrīšana

Komerctransportlīdzekļu tīrīšana

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Kärcher Norēķinu sistēmas

Norēķinu sistēmas

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Kärcher Palīgmateriāli

Palīgmateriāli

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Kärcher Profesionāls gaisa mitrinātājs

Profesionāls gaisa mitrinātājs

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Kärcher Park & City risinājumi

Park & City risinājumi

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Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

VISA, MASTERCARD, GooglePay, ApplePay vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide aktuālajam preču klāstam.

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KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

07.08. 8–15
08.08. Slēgts

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

07.08. 8–15
08.08. Slēgts

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

07.08. 9–14
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

07.08. 8–15
08.08. Slēgts

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

07.08. 9–13
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

07.08. 9–13
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher centrs Valmiera, Cepļa iela 1
veikals.valmiera@karcher.com, +371 20 922 859

07.08. 9–14
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Valmiera, Cepļa iela 1
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

07.08. 9–14
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

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