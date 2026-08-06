PS 20 Handheld
Jaudīgais mazgātājs ir ideāls papildinājums Kärcher rokas tīrītājiem nelielu teritoriju un kāpņu tīrīšanai.
Kärcher rokas tīrītāju PS 20 jaudīgais mazgātājs ir aprīkots ar divām integrētām sprauslām, tam ir pretšļakatu aizsargs ar sariem, un to var pagriezt par 90 grādiem. Tas nozīmē, ka jums būs vieglāk piekļūt grūti sasniedzamām vietām.
Īpašības un ieguvumi
Divas integrētas sprauslas
- Efektīvāka zonu tīrīšana, salīdzinot ar vienu izsmidzināšanas cauruli.
Kompakts dizains
- Ideāli piemērots grūti sasniedzamu vietu tīrīšanai.
Divi pagarinātāji
- Atkarībā no pielietojuma PS 20 plaukstdatoru var izmantot ar pagarinājumiem vai bez tiem.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.7
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|1.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|729 x 198 x 768
Pielietošanas veidi
- Terase
- Kāpnes
- Celiņi
- Dārza, terases, balkona mēbeles
Atrast PS 20 Handheld rezerves daļas
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