PS 30 mazgāšanas birste
PS 30 jaudīgā mazgāšanas iekārta ar trim integrētām augstspiediena sprauslām spēcīgi noņem noturīgus netīrumus no dažādām virsmām, vienlaikus ietaupot laiku. Lieliski piemērota kāpnēm un malām. Ietver integrētu lāpstiņu, lai notīrītu netīro ūdeni.
PS 30 jaudīgā mazgāšanas iekārta nodrošina izcilus tīrīšanas rezultātus uz dažādām virsmām. To nodrošina trīs augstspiediena sprauslas, kas noņem pat spītīgus netīrumus. Tas padara PS 30 par ideālu palīglīdzekli, lai droši notīrītu mazus un vidējus laukumus, piemēram, kāpnes un malas. Birstes galvu var pagriezt par 360°, lai notīrītu grūti sasniedzamas vietas. Pēc tīrīšanas visas gludās virsmas var noslaucīts ar iebūvēto netīrumu slaucītāju. Tas ātri noņem lieko netīro ūdeni un uzreiz padara virsmas gatavas lietošanai. Šī augstspiediena strūklas un manuālās birstes spiediena kombinācija ar lielisko tīrīšanas sniegumu pārspēj visus standarta mazgāšanas aprīkojumus, un to var kombinēt ar visām Kärcher K 2 līdz K 7 klases mazgāšanas iekārtām.
Īpašības un ieguvumi
Trīs integrētas augstspiediena sprauslasSpēcīga tīrīšana, izmantojot augstu spiedienu, lai iegūtu izcilus rezultātus.
Integrēta maināma lāpstiņaĀtra netīra ūdens noņemšana ar nomaināmu lāpstiņu
Birstes galva, kuru var pagriezt par 360°Padara pat grūti sasniedzamās vietas viegli pieejamas.
Saru gredzens
- Aizsardzība pret izsmidzinātu ūdeni.
Kompakts dizains
- Manevrējama, kompakta forma vienkāršo stūru un malu tīrīšanu bez šļakatām.
Jaudīga tīrīšana ar augstu spiedienu
- Noturīgi netīrumi tiek droši noņemti no dažādām virsmām.
Augstspiediena strūklas un manuālas suku spiediena kombinācija
- Izcila tīrīšanas veiktspēja salīdzinājumā ar parastajiem skruberiem.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.9
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|1.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|744 x 293 x 769
Videos
Saderīgās iekārtas
- G 7.180
- K 2
- K 2 Battery
- K 2 Battery komplekts
- K 2 Classic
- K 2 Compact Car
- K 2 OPP OJ*EU
- K 2 Power Control *EU
- K 2 Power Control Car *EU
- K 2 Power Control Home*EU
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 2 Premium Power Control *EU
- K 2 Universal Edition Car
- K 3
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact *EU
- K 3 Compact Car
- K 3 FJ Home
- K 3 Power Control *EU
- K 3 Power Control Car *EU
- K 3 Power Control Home & Pipe *EU
- K 3 Power Control Home *EU
- K 3 Premium Power Control *EU
- K 3 Premium Power Control Home *EU
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Compact Home *EU
- K 4 Power Control *EU
- K 4 Power Control Car
- K 4 Power Control Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Flex Home & Wood
- K 4 Power Control Home
- K 4 Premium Power Control *EU
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home *EU
- K 4 Premium Power Control Home Wood
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control *EU
- K 5 Power Control Car & Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home eco!Booster
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Flex Stairs
- K 5 Power Control Flex WKS
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Black
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Black
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Power Control Flex SucK
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control *EU
- K 5 Premium Smart Control Home *EU
- K 5 Premium Smart Control Home Flex Wood
- K 5 Smart Control *EU
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 Smart Control Home *EU
- K 5 Smart Control WSK
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 6 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Power Control Flex eco!Booster
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control *EU
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex Home FJ
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Premium Smart Control Home *EU
- K 7 Smart Control *EU
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex WKS
- K 7 Smart Control Home *EU
- K 7 Smart Control WSK
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini *EU
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- K2 Universal Edition *EU
Pielietošanas veidi
- Kāpnes
- Terase
- Garāža
- Dārza un akmens sienas
- Celiņi
- Ieejas, piebraucamie ceļi pagalmā
Atrast PS 30 mazgāšanas birste rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.