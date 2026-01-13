PS 30 mazgāšanas birste

PS 30 jaudīgā mazgāšanas iekārta ar trim integrētām augstspiediena sprauslām spēcīgi noņem noturīgus netīrumus no dažādām virsmām, vienlaikus ietaupot laiku. Lieliski piemērota kāpnēm un malām. Ietver integrētu lāpstiņu, lai notīrītu netīro ūdeni.

PS 30 jaudīgā mazgāšanas iekārta nodrošina izcilus tīrīšanas rezultātus uz dažādām virsmām. To nodrošina trīs augstspiediena sprauslas, kas noņem pat spītīgus netīrumus. Tas padara PS 30 par ideālu palīglīdzekli, lai droši notīrītu mazus un vidējus laukumus, piemēram, kāpnes un malas. Birstes galvu var pagriezt par 360°, lai notīrītu grūti sasniedzamas vietas. Pēc tīrīšanas visas gludās virsmas var noslaucīts ar iebūvēto netīrumu slaucītāju. Tas ātri noņem lieko netīro ūdeni un uzreiz padara virsmas gatavas lietošanai. Šī augstspiediena strūklas un manuālās birstes spiediena kombinācija ar lielisko tīrīšanas sniegumu pārspēj visus standarta mazgāšanas aprīkojumus, un to var kombinēt ar visām Kärcher K 2 līdz K 7 klases mazgāšanas iekārtām.

Īpašības un ieguvumi
PS 30 mazgāšanas birste: Trīs integrētas augstspiediena sprauslas
Trīs integrētas augstspiediena sprauslas
Spēcīga tīrīšana, izmantojot augstu spiedienu, lai iegūtu izcilus rezultātus.
PS 30 mazgāšanas birste: Integrēta maināma lāpstiņa
Integrēta maināma lāpstiņa
Ātra netīra ūdens noņemšana ar nomaināmu lāpstiņu
PS 30 mazgāšanas birste: Birstes galva, kuru var pagriezt par 360°
Birstes galva, kuru var pagriezt par 360°
Padara pat grūti sasniedzamās vietas viegli pieejamas.
Saru gredzens
  • Aizsardzība pret izsmidzinātu ūdeni.
Kompakts dizains
  • Manevrējama, kompakta forma vienkāršo stūru un malu tīrīšanu bez šļakatām.
Jaudīga tīrīšana ar augstu spiedienu
  • Noturīgi netīrumi tiek droši noņemti no dažādām virsmām.
Augstspiediena strūklas un manuālas suku spiediena kombinācija
  • Izcila tīrīšanas veiktspēja salīdzinājumā ar parastajiem skruberiem.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Krāsa melna
Svars (kg) 0.9
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 1.2
Izmēri (G x P x A) (mm) 744 x 293 x 769
Videos
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
  • Kāpnes
  • Terase
  • Garāža
  • Dārza un akmens sienas
  • Celiņi
  • Ieejas, piebraucamie ceļi pagalmā
Atrast PS 30 mazgāšanas birste rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

