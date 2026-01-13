PS 30 jaudīgā mazgāšanas iekārta nodrošina izcilus tīrīšanas rezultātus uz dažādām virsmām. To nodrošina trīs augstspiediena sprauslas, kas noņem pat spītīgus netīrumus. Tas padara PS 30 par ideālu palīglīdzekli, lai droši notīrītu mazus un vidējus laukumus, piemēram, kāpnes un malas. Birstes galvu var pagriezt par 360°, lai notīrītu grūti sasniedzamas vietas. Pēc tīrīšanas visas gludās virsmas var noslaucīts ar iebūvēto netīrumu slaucītāju. Tas ātri noņem lieko netīro ūdeni un uzreiz padara virsmas gatavas lietošanai. Šī augstspiediena strūklas un manuālās birstes spiediena kombinācija ar lielisko tīrīšanas sniegumu pārspēj visus standarta mazgāšanas aprīkojumus, un to var kombinēt ar visām Kärcher K 2 līdz K 7 klases mazgāšanas iekārtām.