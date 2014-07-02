Pulēšanas spilventiņi (universāli)
3 pulēšanas spilventiņi FP 303 vakuuma grīdu pulētājiem. Ideāli cietu virsmu, piemēram, parketa, akmens, linoleja, korķa, PVC un lamināta segumu, pulēšanai.
3 polishing pads for FP 303 vacuum floor polisher. Ideal for polishing hard surfaces such as parquet, stone, linoleum, cork, PVC and laminate floors. For brilliant polishing results.
Īpašības un ieguvumi
Augstas kvalitātes vilnas imitācijas pulēšanas spilventiņš
- Ideāli pulēšanas rezultāti uz visiem grīdas segumiem
- Var mazgāt veļas mašīnā 60°C temperatūrā.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Daudzums (Gabals(i))
|3
|Krāsa
|Balta
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|125 x 125 x 10
Pielietošanas veidi
- Cietie grīdas segumi