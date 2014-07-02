Pulēšanas spilventiņi vaskotam parketam / linolejam
3 pulēšanas spilventiņi FP 303 vakuuma grīdu pulētājiem. Ideāli vaskotu cietu virsmu, piemēram, vaskota parketa, korķa un lamināta, pulēšanai.
3 polishing pads for FP 303 vacuum floor polisher. For prefect polishing results on sealed floors. Polishing pads ideal for sealed floors such as cork, parquet, laminate. Simply attach polishing pads to discs.
Īpašības un ieguvumi
Augstas kvalitātes mikrošķiedras pulēšanas spilventiņi
- Ideāli pulēšanas rezultāti uz noslēgtām grīdām (parkets, lamināts, korķis)
- Īpaši izstrādāta blīvētu grīdu (parketa, lamināta, korķa) pulēšanai
- Var mazgāt veļas mašīnā 60°C temperatūrā.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Daudzums (Gabals(i))
|3
|Krāsa
|Balta
|Svars (kg)
|0.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|125 x 125 x 8
Pielietošanas veidi
- Lakotas cietās grīdas, piemēram, parkets, lamināts, korķis, akmens, linolejs un PVH