RCF 3 universālais veltnītis
Mikrošķiedras veltnītis saudzīgai visu veidu cieto grīdas segumu mitrajai tīrīšanai ar RCF 3. Bez plūksnām, ļoti absorbējošs un nodilumizturīgs. Piemērots mazgāšanai veļas mašīnā līdz 60 °C.
Kärcher RCF 3 veltnītis ir izgatavots no augstas kvalitātes mikrošķiedras saudzīgai mitrajai tīrīšanai uz visa veida cieto grīdu segumiem, pat parketa. Tas ir bez plūksnām, uzsūcošs un īpaši izturīgs – ideāli piemērots plašiem tīrīšanas darbiem un tīram rezultātam bez svītrām. Ja veltnītis ir jānomaina vai jāiztīra, to var paveikt gandrīz vienā mirklī, neizmantojot papildinstrumentus un nesaskaroties ar netīrumiem. Vienkārši izvelciet lietoto veltnīti no iekārtas un iestipriniet jauno, tas arī viss! Universālo veltnīti var mazgāt veļas mazgājamā mašīnā līdz 60 °C temperatūrā (neizmantojot veļas mīkstinātāju), lai tas būtu gatavs atkārtotai lietošanai.
Īpašības un ieguvumi
100% augstas kvalitātes mikrošķiedra
- Optimāla nosēdumu atmiekšķēšana un efektīva netīrumu notīrīšana, kas gādā par kvalitatīviem visu cieto grīdas segumu tīrīšanas rezultātiem.
- Iespējams mazgāt veļas mazgājamajā mašīnā līdz pat 60 °C. Neizmantojiet veļas mīkstinātāju!
Viegla veltnīša nomaiņa
- Veltnīti var nomainīt gandrīz vienā mirklī, neizmantojot instumentus. Izņemiet veltnīti un aizvietojiet to ar jaunu!
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Daudzums (Gabals(i))
|1
|Krāsa
|Balta
|Svars (kg)
|0.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|60 x 60 x 248
Pielietošanas veidi
- Lakotas cietās grīdas, piemēram, parkets, lamināts, korķis, akmens, linolejs un PVH