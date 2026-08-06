RCV 5 robotu attīrošā bāzes stacija

Vēl autonomāka darbība. Ar viedo pašiztukšošanās staciju RCV 5 netīrumu tvertne tiks regulāri un automātiski iztukšota.

Izmantojot viedo pašiztukšošanās staciju, RCV 5 kļūst vēl autonomāks, jo robota netīrumu tvertne tiek iztukšota automātiski. Tādā veidā robota lietotājam izpaliek šis nogurdinošais un bieži vien netīrais darbs. Putekļi un netīrumi tiek vienkārši un automātiski iesūkti augstas kvalitātes flīsa filtra maisiņā, tiklīdz RCV 5 atrodas uzlādes un pašiztukšošanas stacijā (vai nu pēc tīrīšanas uzdevuma pabeigšanas, vai arī lādēšanās laikā). Netīrumi ir droši savākti un noglabāti. Tas nevarētu būt vienkāršāk. Pateicoties pašiztukšošanās stacijas uzlādes funkcijai, vienlaikus tiek uzlādēts arī robota akumulators.

Īpašības un ieguvumi
Automātiska netīrumu iztukšošana
  • Regulāra, automātiska RCV 5 netīrumu tvertnes iztukšošana ļauj putekļsūcējam-robotam tīrīt autonomi daudz ilgāk.
  • RCV 5 netīrumu tvertne nav jāiztukšo ar rokām, tādēļ lietotājam nav jāsaskaras ar putekļiem un netīrumiem.
  • Tā kā putekļsūcēja-robota netīrumu tvertne tiek regulāri iztukšota, sūkšanas jauda ir pastāvīgi augsta, tādējādi RCV 5 katru reizi nodrošina lielisku tīrīšanas rezultātu.
Flīsa filtra maiss
  • Filtra maiss uzticami aiztur putekļus un netīrumus.
  • No savāktajiem, maisā noslēgtajiem netīrumiem iespējams atbrīvoties viegli un higiēniski.
  • Kad filtra maiss tiek izvilkts no stacijas, tas tiek automātiski noslēgts. Netīrumi paliek maisā, un maisiņa mainīšanas brīdī putekļi neizkļūst ārā no tā.
Risinājums kabeļa uzglabāšanai
  • Pašiztukšošanās stacijas elektrības kabeli var glīti savilkt, izmantojot stacijas aizmugurē uzstādīto kabeļa uzglabāšanas risinājumu . Vairs nekādu sapinušos kabeļu!
Vadība ar lietotni
  • Ja vajadzīgs, RCV 5 pašiztukšošanās staciju var kontrolēt ar lietotni, kas nodrošina papildu ērtības.
  • Iespējams sūkšanu ieslēgt arī caur lietotni.
Saderīga ar visiem RCV 5 modeļiem
  • Pašiztukšošanās stacija ir s aderīga ar visiem RCV 5 modeļiem, pat ar iekārtām, kurām jau ir uzlādes stacija .
  • Izmantojot komplektācijā iekļauto robota pārveidošanas komplektu esošo RCV 5 var īsā laikā pārveidot darbam ar pašiztukšošanās staciju.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Daudzums (Gabals(i)) 1
Filtra maisa ietilpība (l) 4
Krāsa Balta
Svars (kg) 4.6
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 7.8
Izmēri (G x P x A) (mm) 401 x 290 x 446

Aprīkojums

  • Flīsa filtra maiss: 1 Gabals(i)
  • Netīrumu tvertne
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
  • Lakotas cietās grīdas, piemēram, parkets, lamināts, korķis, akmens, linolejs un PVH
  • Uz plāniem paklājiem
Piederumi
Atrast RCV 5 robotu attīrošā bāzes stacija rezerves daļas

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Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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