Replacement nozzles accessories
Kvalitatīvas rezerves sprauslas visiem K 2 līdz K 7 T-Racer virsmu tīrītājiem (izņemot T 350), noteku tīrītāju PC 20 klasēm K 3 līdz K 7, kā arī šasijas tīrīšanas ierīcēm K 2 līdz K 5.
Augstas kvalitātes rezerves sprauslas ātrai un vienkāršai sprauslu nomaiņai. Saturs: trīs sprauslu pāri dažādām spiediena mazgātāju veiktspējas klasēm, viena strāvas sprausla stūru un malu tīrīšanai kombinācijā ar virsmu tīrītājiem T 400, T 450 un T 550, kā arī divi kronšteini to nostiprināšanai. Rezerves sprauslas ir piemērotas šādiem piederumiem: T-Racer virsmas tīrīšanas līdzekļi K 2 līdz K 7 (izņemot T 350), PC 20 noteku tīrīšanas līdzekļi K 3 līdz K 7, kā arī šasijas tīrītāji no K 2 līdz K 5.
Īpašības un ieguvumi
Rezerves sprausla
- Ātra un ērta veco sprauslu nomaiņa.
- Augsta kvalitāte ilgam kalpošanas laikam.
Augstspiediena - plakana strūkla
- Noturīgu netīrumu vienmērīga tīrīšana un noņemšana.
Jaudīga tīrīšana ar augstu spiedienu
- Labāka netīrumu atslābināšana un efektīva tīrīšana.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|melna
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|17 x 17 x 18