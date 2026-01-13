Replacement nozzles accessories

Kvalitatīvas rezerves sprauslas visiem K 2 līdz K 7 T-Racer virsmu tīrītājiem (izņemot T 350), noteku tīrītāju PC 20 klasēm K 3 līdz K 7, kā arī šasijas tīrīšanas ierīcēm K 2 līdz K 5.

Augstas kvalitātes rezerves sprauslas ātrai un vienkāršai sprauslu nomaiņai. Saturs: trīs sprauslu pāri dažādām spiediena mazgātāju veiktspējas klasēm, viena strāvas sprausla stūru un malu tīrīšanai kombinācijā ar virsmu tīrītājiem T 400, T 450 un T 550, kā arī divi kronšteini to nostiprināšanai. Rezerves sprauslas ir piemērotas šādiem piederumiem: T-Racer virsmas tīrīšanas līdzekļi K 2 līdz K 7 (izņemot T 350), PC 20 noteku tīrīšanas līdzekļi K 3 līdz K 7, kā arī šasijas tīrītāji no K 2 līdz K 5.

Īpašības un ieguvumi
Rezerves sprausla
  • Ātra un ērta veco sprauslu nomaiņa.
  • Augsta kvalitāte ilgam kalpošanas laikam.
Augstspiediena - plakana strūkla
  • Noturīgu netīrumu vienmērīga tīrīšana un noņemšana.
Jaudīga tīrīšana ar augstu spiedienu
  • Labāka netīrumu atslābināšana un efektīva tīrīšana.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Krāsa melna
Izmēri (G x P x A) (mm) 17 x 17 x 18
