Replacement nozzles accessories for T 350
Augstas kvalitātes rezerves sprauslas garantē ērtu sprauslu nomaiņu un ir piemērotas T-Racer T 300 / T 350 virsmas tīrītājiem spiediena mazgātāju diapazoniem K 2 līdz K 7.
Augstas kvalitātes rezerves sprauslas ļauj viegli nomainīt piederumu sprauslas un ir piemērotas T-Racer T 300 / T 350 virsmu tīrīšanas līdzekļu sprauslu nomaiņai no K 2 līdz K 7. Ietver trīs sprauslu pārus dažādām spiediena mazgātāju veiktspējas klasēm un divas kronšteinus to nostiprināšanai.
Īpašības un ieguvumi
Rezerves sprausla
- Ātra un ērta veco sprauslu nomaiņa.
- Augsta kvalitāte ilgam kalpošanas laikam.
Augstspiediena - plakana strūkla
- Noturīgu netīrumu vienmērīga tīrīšana un noņemšana.
Jaudīga tīrīšana ar augstu spiedienu
- Labāka netīrumu atslābināšana un efektīva tīrīšana.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|melna
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|17 x 17 x 18