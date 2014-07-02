Rezerves "O" gredzenu komplekts
Rezerves "O" gredzenu komplekts dažādiem tvaika tīrītāja piederumiem.
Replacement O-ring set for replacement of O-rings for diverse steam cleaner accessories. Including safety lock, detail nozzle, extension, steam hose and iron connection. Useful spare part set for uninterrupted use.
Īpašības un ieguvumi
Gumijas O gredzeni
- Dažādu tvaika tīrīšanas piederumu nolietotu vai pazaudētu paplāksņu nomaiņai
- Blīvēšanai starp sprauslām
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|melna
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|200 x 125 x 30