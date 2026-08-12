Rīks grīdām
Jauns, inovatīvs rīks grīdām labāku tīrīšanas rezultātu iegūšanai, pateicoties optimālam tvaika patēriņam un lielākai tīrīšanas virsmai.
Jauns, novatorisks grīdas rīks vēl labākiem tīrīšanas rezultātiem, pateicoties optimizētai tvaika izmantošanai un lielākai tīrīšanas virsmai. Grīdas rīks ir paredzēts tīrīšanas drānas satveršanai visā garumā un platumā. Tas noņem un savāc daudz vairāk netīrumu un ir ideāli piemērots flīžu, dabīgā akmens, linoleja un PVC grīdu tīrīšanai.
Īpašības un ieguvumi
Inovatīvs fiksācijas mehānisms auduma nostiprināšanai
- Viegls auduma stiprinājums pie grīdas sprauslas.
Novatoriskas līstes uz grīdas sprauslu tīrīšanas virsmas
- Tvaiku var izmantot efektīvāk, bez tvaika aizbēgšanas.
- Lielāka tīrīšanas zona vēl efektīvākai tīrīšanai un rūpīgākam tīrīšanas rezultātam.
- Audums ir piestiprināts pie grīdas sprauslas uz maksimālās virsmas. Vairāk netīrumu tiek noņemts un absorbēts.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|315 x 60 x 200
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Pielietošanas veidi
- Cietie grīdas segumi
- Sienu flīzes