Rīks urbšanas putekļu savākšanai mājai un dārzam *int
Jaunais aksesuārs mūsu daudzfunkcionālajiem putekļsūcējiem WD 2-6 ļauj droši un bez putekļiem izveidot caurumus parastajās sienu un griestu virsmās. Urbšanas putekļus iesūc tieši no urbuma.
Tā vietā, lai pieciestu neērtības un galvenokārt papildu slaucīšanu vai putekļu sūkšanu, jūs varat noņemt urbšanas putekļus tieši no urbuma atveres. Tāpēc nav svarīgi, vai urbjat sienā vai griestos, vai pat tādas virsmas kā flīzes, tapetes, apmetums, akmens, betons vai koks: pateicoties patentētajai divu kameru sistēmai un putuplasta gumijas blīvējumam, Kärcher mājas un dārza universālie putekļu sūcēji WD 2-6 lieliski darbosies uz jebkuras virsmas. Turklāt jums nav jāpaļaujas uz otrās personas palīdzību, bet gan varat pats urbt un pēc tam sūknēt urbšanas putekļus, atstājot teritoriju tīru. Mūsu urbšanas putekļu uztvērējs ir piemērots visām parastajām urbjmašīnām ar urbja izmēru līdz 15 mm.
Īpašības un ieguvumi
Urbšanai bez putekļiem un bez atlikumiem
Ar urbšanas putekļu savākšanas piederumu var droši darboties uz visām parastajām sienu un griestu virsmām.
Urbšana virs galvas ir vienkāršāka nekā jebkad agrāk
Urbšana un sūkšana bez otras personas palīdzības ir bez problēmām
Viegla vadība - pievienojiet sūkšanas šļūteni, ieslēdziet putekļsūcēju, ievietojiet piederumu vēlamajā pozīcijā un urbiet
Nospiežot dzelteno slēdzi, sējmašīnas putekļu uztvērēja stāvokli var viegli mainīt, neizslēdzot putekļsūcēju.
Piemērots visiem Kärcher mājas un dārza daudzfunkcionālajiem putekļsūcējiem
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Standarta nominālais platums (mm)
|35
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.2
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.3
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|207 x 106 x 117
Saderīgās iekārtas
- KWD 1 V-12/2/18
- KWD 2 S V-15/4/18 (YSY)
- KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Ed.
- SE 4
- SE 4 Go!Further
- SE 4 Plus
- SE 4 Plus Special
- SE 5
- SE 5 Car
- SE 5 Upholstery
- SE 6 Signature Line
- WD 1 Compact Battery
- WD 1 Compact Battery Komplekts
- WD 2 Foam 12L *EU
- WD 2 Foam 15L *EU
- WD 2 Foam Premium 15L *EU
- WD 2 Plus S V-15/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/4/18/C (YYY)
- WD 2 Plus V-12/6/18/C Home (YYY)
- WD 2 V-15/4/18/C (YYY) *EU
- WD 2-18
- WD 2-18 Battery Set
- WD 2X F 12L NB *EU
- WD 3
- WD 3 Battery
- WD 3 Battery Komplekts
- WD 3 Battery Premium
- WD 3 Battery Premium komplekts
- WD 3 C 15L *EU
- WD 3 C 19L *EU
- WD 3 C P Premium 17L *EU
- WD 3 C Premium 15L *EU
- WD 3 C Premium 17L *EU
- WD 3 C Premium 19L *EU
- WD 3 P
- WD 3 P S V-17/4/20 Workshop
- WD 3 P V-17/4/20 Extension (YYY)
- WD 3 P V-17/4/20 Workshop (YYY)
- WD 3 P V-19/4/20
- WD 3 S V-15/6/20 Home
- WD 3 S V-17/4/20 + 4 FB
- WD 3 S V-17/6/20 Car (YSY)
- WD 3 S V-19/4/20 Suc. Br. Kit (YSY)
- WD 3 S V-19/6/20 Car
- WD 3 V-15/4/20 Car
- WD 3 V-17/4/20
- WD 3 V-17/4/35
- WD 3 V-17/6/20 Car (YYY)
- WD 3 V-19/6/20 Home
- WD 3-18
- WD 3-18 Battery Set
- WD 3-18 S
- WD 3-18 S Battery
- WD 4 P S V-20/5/22
- WD 4 P V-20/5/22
- WD 4 S Go!Further
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 V-20/5/22
- WD 4-18 Dual Battery Set V-20/22
- WD 4-18 Dual V-20/22
- WD 4-18 S Dual Battery Set V-20/22
- WD 4-18 S Dual V-20/22
- WD 5 25L S 2,2m 6m *EU
- WD 5 Control 25/5/22
- WD 5 Control P 25/5/22
- WD 5 Control P S 25/5/22
- WD 5 Control S 25/5/22
- WD 5 P S V-25/6/22 Workshop (YSY) *EU
- WD 5 P V-25/8/35 (YYY) *EU
- WD 5 S V-30/5/22 (YSY)
- WD 5/6 25L 2,2m 6m *EU
- WD 5/6 25L 2,2m 8m P st *EU
- WD 5/6 25L S 2,2m 8m P st *EU
- WD 6 Control P S 30/6/35/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T + DDC (YSY)
- WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
- WD 6 P S V-30/8/22/T Ren. (YSY) *EU
- WD 6 P S V-30/8/35/T (YSY)
- WD 6 P V-25/8/22/T
- WD 7 Control P S 30/6/35/T
Pielietošanas veidi
- Flīzes
- Tapetes
- Ģipsis
- Koks
- Akmens
- Betons