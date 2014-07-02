Riteņu mazgāšanas birste
Riteņu mazgāšanas birste efektīvai tīrīšanai arī grūti sasniedzamās vietās. Vienveidīgs ūdens sadalījums 360° leņķī, nodrošinot perfektu tīrīšanas rezultātu.
Riteņu mazgāšanas birste ar visaptverošiem sariem nodrošina ārkārtīgi efektīvu tīrīšanu. Birste sasniedz grūti sasniedzamas vietas un nokļūst mazākajās atstarpēs, lai pamatīgi izveidotu riteņus vai spieķus. Vienveidīgs 360° ūdens sadalījums netīrumu izšķīdināšanai un izskalošanai. Kvalitatīvi sariņi nodrošina maigu un efektīvu tīrīšanas iedarbību. Lieliski tīrīšanas rezultāti. Ietver savienojošo uzgriezni drošam smidzināšanas pistoles savienojumam un ergonomisku rokturi lietošanas ērtumam. Īsumā: ideāls risinājums tīri spīdīgiem riteņiem un spieķiem. Riteņu mazgāšanas birste piemērota visiem Kärcher K 2 līdz K 7 augstspiediena mazgātājiem.
Īpašības un ieguvumi
Vienveidīgs ūdens sadalījums virs 360 °
- Vienmērīgi attīra un notīra noturīgus netīrumus.
Kvalitatīvas birstes
- Efektīva un maiga tīrīšana
Tīrīšanas līdzekļa lietošana
- Labāka netīrumu atslābināšana un efektīva tīrīšana.
Rotējošas birstes
- Bez piepūles tīrīšana grūti sasniedzamās vietās un nelielās atstarpēs
Riteņu mazgāšanas birste
- Visiem mehānisko transportlīdzekļu tipiem
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.3
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.4
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|422 x 80 x 101
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
- Diski