Riteņu mazgāšanas birste

Riteņu mazgāšanas birste efektīvai tīrīšanai arī grūti sasniedzamās vietās. Vienveidīgs ūdens sadalījums 360° leņķī, nodrošinot perfektu tīrīšanas rezultātu.

Riteņu mazgāšanas birste ar visaptverošiem sariem nodrošina ārkārtīgi efektīvu tīrīšanu. Birste sasniedz grūti sasniedzamas vietas un nokļūst mazākajās atstarpēs, lai pamatīgi izveidotu riteņus vai spieķus. Vienveidīgs 360° ūdens sadalījums netīrumu izšķīdināšanai un izskalošanai. Kvalitatīvi sariņi nodrošina maigu un efektīvu tīrīšanas iedarbību. Lieliski tīrīšanas rezultāti. Ietver savienojošo uzgriezni drošam smidzināšanas pistoles savienojumam un ergonomisku rokturi lietošanas ērtumam. Īsumā: ideāls risinājums tīri spīdīgiem riteņiem un spieķiem. Riteņu mazgāšanas birste piemērota visiem Kärcher K 2 līdz K 7 augstspiediena mazgātājiem.

Īpašības un ieguvumi
Vienveidīgs ūdens sadalījums virs 360 °
  • Vienmērīgi attīra un notīra noturīgus netīrumus.
Kvalitatīvas birstes
  • Efektīva un maiga tīrīšana
Tīrīšanas līdzekļa lietošana
  • Labāka netīrumu atslābināšana un efektīva tīrīšana.
Rotējošas birstes
  • Bez piepūles tīrīšana grūti sasniedzamās vietās un nelielās atstarpēs
Riteņu mazgāšanas birste
  • Visiem mehānisko transportlīdzekļu tipiem
Specifikācijas

Tehniskie dati

Krāsa melna
Svars (kg) 0.3
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 0.4
Izmēri (G x P x A) (mm) 422 x 80 x 101
Videos
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
  • Diski
Piederumi
INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

30.01. 9–16

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 8–15

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija