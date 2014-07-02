Rokas sprūda pistole tikai nomaiņai
Augstākās klases smidzināšanas pistole ar optimizētu plūsmu. Zems spiediena zudums arī ar ūdens plūsmām līdz 2500 l/h. Izturība un ilgmūžība profesionālai lietošanai. Pārtikai drošie un sālsūdens izturīgie materiāli nodrošina vislabākos priekšnosacījumus lietošanai pārtikas rūpniecībā un komerciālai lietošanai Savienotājs HD šļūtenēm M 22 × 1,5.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Temperatūra (°C)
|maks. 155
|Maks. spiediens (bar)
|300
|Savienošanas vītne
|M22 x 1,5
|Krāsa
|antracīta
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|1