Rokas uzgaļa pārvalku komplekts
Komplektā iekļauti divi pārvalki rokas uzgalim. Tie ir izgatavoti no augstākās kvalitātes mikrošķiedras, lai spētu notīrīt vēl vairāk netīrumu.
Komplektā iekļautie divi augstākās kvalitātes mikrošķiedras pārvalki padara rokas uzgali vēl efektīvāku netīrumu un taukainu nosēdumu atmiekšķēšanā, notīrīšanā. Ideāli piemēroti apjomīgu, īpaši noturīgu netīrumu noņemšanai vannasistabā un virtuvē. Tas pat noturīgākos netīrumus uz plīts virsmas spēs likvidēt bez piepūles. Tā pievienošana rokas uzgalim un noņemšana no tā ir pavisam vienkārša, un par to gādā elastīgā aploce, kas nodrošina arī to, ka tīrīšanas laikā pārvalks droši turas uz rokas uzgaļa.
Īpašības un ieguvumi
Augstākās kvalitātes mikrošķiedra
- Optimāla nosēdumu atmiekšķēšana un efektīva netīrumu notīrīšana, kas gādā par kvalitatīviem visu cieto grīdas segumu tīrīšanas rezultātiem.
- Iespējams mazgāt veļas mazgājamajā mašīnā līdz pat 60 °C. Neizmantojiet veļas mīkstinātāju!
Pārvalks ar elastīgu aploci
- Vienkāršai pārvalka piestiprināšanai un noņemšanai.
- Pārvalks tīrīšanas laikā nenoslīd.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|Balta
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|205 x 90 x 10
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
- Dušas kabīne, vanna
- Plīts virsmas
- Tvaika nosūcēji
- Ledusskapis (iekšpuse/ārpuse)
- Skapīšu un atvilktņu iekšpuse
- Nerūsējošais tērauds