Roller brush
Ideāls palīgs iekšpagalmu un balkonu tīrīšanai: Divdaļīgs rullīšu komplekts PCL 4 terases tīrītājam. Ērti notīra apaugušas vietas un sūnas no gludām akmens flīzēm.
Divdaļīgu rullīšu komplekts ir ideāls palīgs terases tīrītājam PCL 4, kas īpaši pielāgots gludu un noslēgtu akmens flīžu un plātņu vienmērīgai tīrīšanai ārpus telpām. Bez piepūles notīriet virsmas, piemēram, apaugušas vietas vai sūnas, un sasniedziet izcilus terases tīrīšanas rezultātus.
Īpašības un ieguvumi
Rūpīgi un vienmērīgi notīra gludas akmens virsmas
Saru materiāls, kas īpaši piemērots tīrīšanas uzdevumam
Optimizēts suku profils gludu akmens virsmu tīrīšanai
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.2
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.6
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|134 x 100 x 100
Pielietošanas veidi
- Terase