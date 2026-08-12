Roller brushes wooden surface
Āra netīrumi tiek pilnībā un vienmērīgi noņemti ar divdaļīgu veltņu komplekta PCL 4 suku galviņām. Koka virsmas un WPC grīdas segumi atkal izskatīsies kā jauni.
Terases grīdas regulāri un atbilstoši jātīra, lai uz tām nebūtu laikapstākļu radītu netīrumu. Ar rullīšu sukām, kas īpaši paredzētas koka virsmām un WPC grīdas segumiem, netīrumus var notīrīt īpaši vienmērīgi un rūpīgi. Abas komplektā esošās rullīšu sukas ir viegli nomaināmas, un tās var aizstāt birstes, kas iekļautas PCL 4 terases tīrītāja piegādes komplektā.
Īpašības un ieguvumi
Rūpīga un vienmērīga koka virsmu un WPC grīdas segumu tīrīšana ārpus telpām ar labu teritorijas veiktspēju
Saru materiāls, kas īpaši piemērots tīrīšanas uzdevumam
Optimizēts suku profils koka virsmu un WPC grīdas segumu tīrīšanai
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.2
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.5
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|134 x 100 x 100
Pielietošanas veidi
- Terase
- Koka virsmas
- Sūnas