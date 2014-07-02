Rotējoša mazgāšanas birste mašīnām ar ātrumu <800 l/h, neilona sari
Īpašības un ieguvumi
Rotējoša, ar ūdeni darbināma mazgāšanas birste
- Nav nepieciešams papildu motors birstes piedziņai.
- Kompakta un viegla konstrukcija.
Piestiprināma pie smidzinātāja (savienojums M 18 x 1,5)
- Vienkārša un izturīga.
Neilona sari
- Virsmas ir aizsargātas.
Augsta mehāniskās tīrīšanas jauda, pateicoties rotācijai
- Izcila tīrīšanas veiktspēja.
- Mazāks laika patēriņš, salīdzinot ar standarta mazgāšanas birstēm.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Caurplūde (l/h)
|500 - 800
|Materiāls
|Neilons
|Savienošanas vītne
|M 18
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|1.1
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