Rotējoša mazgāšanas birste mašīnām ar ātrumu <800 l/h, neilona sariņi
Īpašības un ieguvumi
Rotējoša, ar ūdeni darbināma mazgāšanas birste
- Nav nepieciešams papildu motors birstes piedziņai.
- Kompakta un viegla konstrukcija.
Neilona sari
- Virsmas ir aizsargātas.
Augsta mehāniskās tīrīšanas jauda, pateicoties rotācijai
- Izcila tīrīšanas veiktspēja.
- Mazāks laika patēriņš, salīdzinot ar standarta mazgāšanas birstēm.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Caurplūde (l/h)
|1000 - 1300
|Materiāls
|Neilons
|Savienošanas vītne
|EASY!Lock
|Svars (kg)
|1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|1.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|300 x 200 x 100
Saderīgās iekārtas
Atrast Rotējoša mazgāšanas birste mašīnām ar ātrumu
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.