Rotējošs uzgalis cauruļu tīrīšanai
Rotējošs uzgalis ar iekšējo vītni un četrām rotējošām strūklām videi draudzīgai aizsprostotu noteku un cauruļu tīrīšanai.
Rotējošs uzgalis ar iekšējo vītni cauruļu tīrīšanai. Uzgalim ir četras rotējošas sprauslas videi draudzīgai aizsērējušu, aizsprostotu noteku un cauruļu tīrīšanai. Sprauslas ir izvietotas tā, lai uzgalis kopā ar šļūteni varētu brīvi kustēties caur cauruli. Ar R 1/8" savienojumu, kas ļaus Jums pievienot uzgali cauruļu tīrīšanas šļūtenei.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Diametrs (mm)
|16
|Sprauslas izmērs ( )
|65
|Skrūvējamā vītne
|R 1/8"